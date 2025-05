Enchentes deixam mais de cem mortos na Nigéria - Ao menos 115 corpos foram encontrados desde que chuvas torrenciais inundaram a região central do país na madrugada de quinta-feira. Situação agrava problema humanitário no país, que sofre com conflito interno.Enchentes que atingiram a região central da Nigéria na madrugada de quarta para quinta-feira deixaram ao menos 115 mortos, segundo informou o serviço de emergência do país nesta sexta-feira (30/05).

A expectativa é de que o número de vítimas continue a subir. Equipes de resgate seguem em busca de moradores desaparecidos após as chuvas torrenciais que inundaram dezenas de residências na cidade de Mokwa e arredores, localizada às margens do Rio Níger, no estado de Níger.

"Até agora, recuperamos 115 corpos e mais devem ser encontrados porque a enchente veio de muito longe e arrastou pessoas para o rio", disse Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Níger, à agência de notícias AFP.