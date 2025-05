Escolas sem celulares: menos conflitos e mais interação - Quase seis meses após banimento de celulares no ambiente escolar, educadores apontam melhora na atenção dos alunos, mas advertem que lei não deve ser único mecanismo para prevenir uso excessivo de plataformas viciantes.Todas as manhãs, as colegas Bruna Pinha e Yasmin Bispo, de 17 anos, depositam seus celulares em uma caixa identificada. De lá, os aparelhos só serão retirados ao fim da última aula, seguindo o protocolo estabelecido pela escola onde cursam o 3º Ano do Ensino Médio. Apesar do incômodo de não poder registrar a rotina do último ano na escola, elas veem reflexos positivos na lei que proíbe celulares nas escolas brasileiras.

"No final das contas é bom ter este momento de desintoxicação; algumas pessoas ficavam como zumbis no intervalo", relata Pinha. "Em algumas redes sociais dá até medo, depois que entro não consigo sair; o resultado é que passa o dia e você se sente um lixo porque não fez nada do que devia", afirma a adolescente.

Marcus Loures, diretor da escola em São Paulo onde elas estudam, vê melhoras na atenção, na interação entre alunos, e diminuição de conflitos entre eles com os professores. Entretanto, ele pondera: "As leis geralmente suprem lacunas de um modo coercitivo, que não é o ideal. Talvez um dia a gente não precise de uma lei para dizer que não pode usar o celular na escola, quando todo mundo estiver mais acostumado com a tecnologia e como lidar com ela, mas por enquanto precisamos dela".