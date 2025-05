EUA: Suprema Corte autoriza Trump a revogar vistos de 532 mil imigrantes

O modelo foi criado em 2022 durante a administração do ex-presidente dos EUA, Joe Biden, como tentativa de frear entradas ilegais de venezuelanos no país. Ele funciona como uma autorização temporária, que permite que estrangeiros permaneçam nos EUA por motivos humanitários ou de interesse público, com direito a viver e trabalhar legalmente no país.

Para isso, o solicitante precisa passar por checagens de segurança e ter um cidadão americano como patrocinador. No ano seguinte, o programa foi ampliado para incluir cubanos, haitianos e nicaraguenses, diante do aumento do fluxo migratório desses países.

A iniciativa permitia a entrada de até 30 mil migrantes por mês oriundos dos quatro países, marcados por graves violações de direitos humanos.

Trump mira proteção temporária

O programa foi encerrado por uma ordem executiva de Trump logo após o presidente reassumir a presidência, em 20 de janeiro. Em março, o Departamento de Segurança Interna começou a cancelar as permissões e facilitar a inclusão dos migrantes num processo de deportação acelerada.

Migrantes beneficiados pelo programa e seus patrocinadores americanos processaram o governo, alegando que o encerramento violou a lei federal.