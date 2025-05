Europa: até quando será preciso trabalhar para se aposentar?

Raffelhüschen argumentou que, até 2035, a Alemanha perde a cada ano um milhão de trabalhadores que se aposentam, o que faz aumentar as contribuições previdenciárias para os mais jovens.

Beveridge vs. Bismarck

Quando se fala em financiamento de sistemas previdenciários, há basicamente duas escolas, que recebem o nome de seus teóricos ou idealizadores: a legislação social criada pelo então chanceler federal alemão Otto von Bismarck, no século 19, e o modelo Beveridge, formulado na década de 1940.

Esse último é um sistema de bem-estar social que abrange toda a população e é financiado pela receita tributária. Baseia-se nos cálculos do economista britânico William Henry Beveridge, que era membro do grupo liberal do parlamento do Reino Unido na época.

O modelo britânico contrasta com o de Bismarck, que prevê um sistema de seguro no qual trabalhadores e empregadores alimentam um fundo. Em termos simples, é um modelo de pagamento por meio de rateio, no qual a população ativa financia as aposentadorias dos que não estão mais trabalhando.

No entanto, comparar os sistemas previdenciários na Europa só é possível até certo ponto, pois vários países têm uma mistura dos modelos de Bismarck e Beveridge. Além disso, os detalhes, às vezes muito específicos e complicados, diferem de país para país.