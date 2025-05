Na Alemanha, solidão aflige principalmente jovens e idosos

Como aponta o estudo da TK, a solidão pode causar estresse, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade e depressão, possivelmente até mesmo demência precoce.

Desencanto cresce

A pesquisa da Fundação Bertelsmann também destacou que jovens solitários têm pouca confiança na política e, consequentemente, na democracia, algo muito mais acentuado entre os que se dizem muito solitários: 76% deles acreditam que os políticos não levam a sério as preocupações da geração mais jovem. Entre os jovens que não são solitários, esse índice é de 61%.

Mais da metade dos jovens solitários (60%) também declarou sentir-se incapaz de promover mudanças políticas e sociais.

Aos 20 anos e à procura de emprego, Jennifer, nome fictício de uma entrevistada que mora em Berlim, raramente se sente solitária, mas se mostra igualmente decepcionada com a política: "Os políticos dão atenção demais às pessoas mais velhas. Nós, jovens, quase não recebemos atenção." Ela diz sentir uma espécie de "impotência", uma "profunda decepção": a sensação de não ser capaz de mudar nada.

A nova ministra da Família, Karin Prien (CDU), se diz preocupada com a profunda frustração dos jovens solitários: "Isso também tem a ver com a satisfação em relação à democracia. Os jovens solitários estão menos satisfeitos com a democracia e, assim, são mais suscetíveis a abordagens extremistas", diz, em entrevista à DW.