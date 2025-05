Turquia vai multar quem se levantar antes da hora no avião - Passageiros que se levantarem após o pouso e antes de a tripulação autorizar poderão sofrer multa de até 70 dólares. Aguardar o desembarque das fileiras da frente também será regra no país.Passageiros de voos com destino à Turquia que descumprirem a regra de permanecer sentado e manter o cinto de segurança afivelado após o pouso da aeronave poderão sofrer penalidades, segundo novas regras emitidas pela autoridade de aviação civil do país.

As normas obrigam as companhias aéreas a avisarem os passageiros que é proibido se levantar ou abrir o compartimento de bagagem antes que a aeronave atinja o seu ponto final de parada e o aviso de "afivelar o cinto de segurança" seja desligado. Agora, esses anúncios também devem informar que o descumprimento da regra poderá resultar em multas e que os passageiros devem aguardar a saída daqueles que estão sentados nas fileiras da frente.

Segundo a imprensa local, quem infringir as regras poderá receber multas de até 70 dólares (R$ 400), embora a Diretoria Geral de Aviação Civil da Turquia não tenha especificado valores. A agência apenas afirmou que as mudanças foram motivadas por um aumento nas violações de segurança identificado por inspeções.