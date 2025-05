Agência da ONU diz que Irã dobrou enriquecimento de urânio em 3 meses - País possui agora 409 quilos de urânio com alto grau de pureza. Disparada na produção acontece em meio a conversas com os EUA sobre acordo nuclear.O Irã quase dobrou sua produção de urânio altamente enriquecido nos últimos três meses, de acordo com um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU.

Teerã possui agora quase 409 quilos de urânio com grau de pureza de 60% – um aumento de 133,8 quilos em relação à última avaliação trimestral da AIEA, de fevereiro.

A disparada na produção acontece em meio a conversas do governo iraniano e os EUA para com o objetivo de impedir que o país do Oriente Médio adquira armas nucleares. Segundo a agência, o regime persa acelera o ritmo de enriquecimento para obter vantagem na negociação com os americanos.