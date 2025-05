Como ofensiva antidiversidade de Trump afeta empresas alemãs

Siri Chilazi, pesquisadora de equidade de gênero na Universidade Harvard, disse recentemente à BBC que "não há precedentes históricos que sugiram que os desequilíbrios raciais e de gênero se corrigem por conta própria".

Mesmo a inclusão prevista em lei não é sempre seguida. Em 2024, o Barômetro de Inclusão no Trabalho, elaborado pela ONG Aktion Mensch em parceria com o instituto de pesquisa do jornal alemão Handelsblatt, constatou que uma em cada quatro empresas alemãs não emprega sequer uma pessoa com deficiência.

A lei alemã, porém, exige que empresas com 20 ou mais funcionários preencham ao menos 5% de seus cargos com pessoas com deficiência. As empresas podem evitar essa obrigação pagando uma taxa compensatória, o que gera receita adicional para o Estado, mas não cria empregos.

Empresas estão "rebatizando e reorganizando"

Para Michelle Jolivet, autora do livro "Is DEI dead?" ("A DEI está morta?"), empresas que parecem ter cancelado seus programas de diversidade na verdade não os eliminaram completamente.

"Na realidade, elas apenas estão rebatizando e reorganizando [os programas] para escapar de possíveis processos judiciais", disse Jolivet à BBC.