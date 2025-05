Eurocético e liberal disputam eleição apertada na Polônia - Candidatos chegam virtualmente empatados à véspera do segundo turno da votação para presidente. Pleito é vital para atual governo do país e para futuro da relação com a UE.O pró-europeu e liberal-conservador Rafal Trzaskowski e o conservador de direita e eurocético Karol Nawrocki chegam virtualmente empatados ao segundo turno da eleição presidencial na Polônia neste domingo (01/04).

De acordo com a última pesquisa realizada na quinta-feira pelo instituto Opinia24, Trzaskowski tem uma vantagem mínima, com 47,4%, sobre Nawrocki, com 46,3%, com 3,6% dos entrevistados ainda indecisos, e 2,7% se recusaram a responder. No primeiro turno da votação, em 18 de maio, Trzaskowski venceu com 31,36% dos votos, à frente de Nawrocki, com 29,54%.

O segundo turno não decidirá apenas quem se mudará em agosto para o palácio presidencial em Varsóvia. O futuro do governo de centro-esquerda do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, e a posição da Polônia na Europa também estão em jogo. Uma vitória de Nawrocki provavelmente significaria a continuação da atual política de bloqueio do atual presidente Andrzej Duda, que usou seu veto para impedir a maioria das reformas, especialmente a restauração do Estado de direito. Também é de se esperar que Nawrocki busque um confronto com Bruxelas. Ele está comprometido com o slogan "Polônia em primeiro lugar", rejeita a política climática e o pacote migratório da UE e é cético em relação à ajuda à Ucrânia.