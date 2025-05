Família acolhedora: afeto que transforma vidas

O acolhimento familiar deve ser prioridade para crianças dos 0 aos 6 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Diversos SFAs atuam especificamente com essa faixa etária, tanto por conta dessa priorização quanto pelo estigma de que jovens entre 12 e 17 anos são mais desafiadores. No Brasil, Cascavel, no interior do Paraná, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, se destacam com esse tipo de acolhimento.

Para Carlos Henrique de Oliveira Nunes, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar de Belo Horizonte, a idade carrega dificuldades diferentes, como o debate da sexualidade e inserção das redes sociais, mas também pode ser muito gratificante, visto que, por conta da idade, eles podem participar mais ativamente da rotina. Na capital mineira, o acolhimento de adolescentes é trabalhado desde as primeiras conversas com as famílias que se interessam pelo serviço a fim de mostrar o potencial desse tipo de abrigo.

Uma das discussões em andamento no país é a ampliação da idade máxima para permanência no acolhimento – hoje limitada aos 18 anos incompletos. A proposta é permitir a extensão até os 21 anos, considerando a dificuldade dos adolescentes em conquistar autonomia e apoio suficientes para estruturar um projeto de vida ao deixarem a tutela do Estado.

Em Cascavel, essa possibilidade já é realidade. A cidade tem uma equipe especializada no trabalho com adolescentes acolhidos. Segundo Mary Weber, coordenadora do SFA no município, os jovens que completam a maioridade no serviço costumam já ter vínculos profundos com as famílias acolhedoras. Por isso, muitas vezes permanecem na residência mesmo após os 18 anos. "Isso é conversado desde a capacitação, para que as famílias saibam que existe a possibilidade de ele ficar", explica.

Dois casos recentes em Belo Horizonte demonstram o impacto positivo do acolhimento de adolescentes. Em um deles, a jovem obteve apoio para prestar vestibular e, com a ajuda do SFA, conseguiu uma república para se manter durante os estudos. Em outro, a família acolhedora optou por manter o jovem em casa mesmo após os 18 anos. Ele passou a trabalhar, contribuir com as despesas básicas e guardar dinheiro em uma poupança, planejando seus próximos passos com segurança e apoio.

A Secretaria Nacional de Assistência Social está realizando estudos e planejamentos para disseminar metodologias específicas para trabalhar com os adolescentes e tornar relatos como os de Cascavel e Belo Horizonte ainda mais frequentes. Dessa forma, o Brasil pode avançar com a política pública e ampliar a divulgação do serviço para que, em breve, as mais de 34 mil crianças e adolescentes desabrigados, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), possam estar em uma família acolhedora.