Hamas responde proposta de trégua dos EUA e prevê libertar 10 reféns

"Como parte desse acordo, 10 prisioneiros vivos da ocupação mantidos pela resistência serão libertados, além da devolução de 18 corpos, em troca de um número acordado de prisioneiros palestinos", acrescentou.

De acordo com a Casa Branca, Israel aceitou a proposta dos EUA para um cessar-fogo temporário da guerra em Gaza e agora deve avaliar as novas demandas do Hamas.

As propostas preveem uma trégua de 60 dias e a troca dos reféns por 1,2 mil prisioneiros e detentos palestinos.

Uma autoridade palestina familiarizada com as negociações disse à agência de notícias Reuters que entre as emendas que o Hamas está buscando está a libertação dos reféns em três fases ao longo da trégua de 60 dias e mais distribuição de ajuda em diferentes áreas.

O Hamas também quer garantias de que o acordo levará a um cessar-fogo permanente, disse a autoridade.

Na sexta-feira, o governo israelense disse que se o grupo palestino não aceitasse a trégua, "seria aniquilado". O Hamas tem afirmado que qualquer acordo deve estabelecer um caminho para um fim permanente da guerra, algo a que Israel tem resistido.