Ataque de Israel deixa mortos em centro de ajuda em Gaza - Ao menos 26 foram mortos e cerca de 180 ficaram feridos após tropas israelenses abrirem fogo em posto de distribuição de ajuda humanitária.Pelo menos 26 pessoas foram mortas e cerca de 180 ficaram feridas na madrugada deste domingo (01/06) em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, depois que tropas de Israel abrirem fogo no momento em que palestinos esperavam para coletar alimentos no novo posto de distribuição de ajuda humanitária administrado por um grupo privado com sede nos EUA e localizado em Al Alam, informou o Ministério da Saúde do enclave palestino.

Alguns meios de comunicação palestinos, no entanto, falam em mais de 30 mortos.

Incidente ocorre um dia após os EUA e Israel rejeitarem como "inaceitável" contraproposta do Hamas para acordo de trégua.