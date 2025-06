Ataque em centro comercial nos EUA deixa vários feridos - Segundo imprensa americana, homem atirou coquetéis molotov próximo a um grupo que participava de caminhada em homenagem aos reféns israelenses detidos em Gaza. FBI chamou ato de "ataque terrorista direcionado".A polícia de Colorado, nos EUA, e o FBI, investigam um ataque que deixou várias pessoas feridas com queimaduras neste domingo (1º/06), no município americano de Boulder.

Em uma nota publicada no X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que o ato se trata de um "ataque terrorista direcionado" e que os agentes estão no local.

Embora enfatizando que a informação é preliminar, o chefe de polícia de Boulder, Stephen Redfearn, afirmou que um homem foi detido após relatos de que estava "ateando fogo nas pessoas". A ação aconteceu em um centro comercial na região central da cidade. Toda a área foi evacuada pela polícia.