Como o setor financeiro alimenta a crise climática (com o seu dinheiro) - Qual o papel dos nossos investimentos, pensões e decisões bancárias em projetos que envolvem combustíveis fósseis? E quão verdes são as alternativas sustentáveis?Quando o assunto é finanças pessoais, a questão climática é um ponto cego para muitas pessoas. Decisões sobre ações individuais nessa seara têm peso menor quando comparado a temas como alimentação, viagens ou compras.

No entanto, em termos de redução de pegada de carbono pessoal, trocar o plano de previdência privada convencional por um sustentável pode ser 20 vezes mais eficaz do que o impacto combinado de parar de viajar em voos comerciais, tornar-se vegetariano ou trocar de fornecedor de energia, de acordo com uma análise do movimento britânico Make My Money Matter ("Faça com que meu dinheiro importe").

Qual o papel dos bancos no financiamento de combustíveis fósseis?