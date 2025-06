Duas pontes desabam na Rússia em intervalo de horas - Ao menos sete morreram e dezenas ficaram feridos em incidentes envolvendo trens em duas regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia. Autoridades dizem ter havido explosões e acusam "atos de terrorismo".Duas pontes desabaram em diferentes regiões da Rússia que fazem fronteira com a Ucrânia, descarrilando trens, matando pelo menos sete pessoas e ferindo dezenas, disseram as autoridades russas na manhã deste domingo (01/06), enquanto um político russo chamou Kiev de "enclave terrorista".

Não é possível confirmar de forma independente se os incidentes nas regiões vizinhas estavam relacionados. As áreas no sul da Rússia têm sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia durante a guerra que a Rússia iniciou com sua invasão em grande escala há mais de três anos.

Investigadores afirmaram que os colapsos foram causados por explosões, que chamaram de "atos de terrorismo", segundo a agência de notícias Interfax.