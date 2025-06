Em pleito inédito, México vai às urnas para eleger juízes por voto popular

"Toda pessoa tem direito a ser assistida por um advogado", disse Delgado à AFP, que concorre ao cargo de juíza no estado de Chihuahua, no norte do México.

Fernando Escamilla, candidato a juiz estadual em Nuevo León, também está nesta lista. Ele foi advogado de Miguel Ángel Treviño, antigo líder dos Zetas, um extinto cartel conhecido por sua brutalidade.

Leopoldo Chávez, outro candidato do estado de Durango, esteve preso por quase seis anos nos Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. "Nunca me apresentei a vocês como o candidato perfeito", afirmou ele em um vídeo no Facebook.

Triagem de candidatos

Para concorrer, é necessário apenas ter autorização para advogar, não possuir antecedentes criminais no México e manter "boa reputação" entre os juízes. Deixa de ser exigida a aprovação em concurso público ou, no caso das cortes superiores, a indicação presidencial.

Carlota Ramos, advogada e subdiretora do gabinete de Sheinbaum, reconheceu que embora o risco de que as máfias se infiltrem nas instituições seja real, isso já ocorre de forma "invisível".