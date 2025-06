Quem são os grandes fornecedores de armas de Israel?

O governo italiano tem criticado as ações de Israel, mas reportagens no ano passado revelaram que Roma continuou a fornecer a Israel após o início das hostilidades em outubro de 2023. Isso supostamente incluiu 2,1 milhões de euros no último trimestre de 2023, quando a ofensiva de Israel estava em andamento. Isso ocorreu apesar das garantias do governo italiano de que as remessas haviam cessado.

A análise realizada nas contas do governo pela agência de notícias italiana Altreconomia revelou que a Itália forneceu 5,2 milhões de euros em armas para Israel no ano passado.

Algumas nações da UE reduziram exportações

Israel não tem escassez de armamentos, sejam eles produzidos internamente ou por meio de seus principais apoiadores. Apesar da pressão das nações europeias para adotar um embargo de armas, Hussain disse que o bloqueio mais eficaz exigiria que os principais fornecedores de armamentos de Israel se unissem.

"Os EUA e a Alemanha são os fornecedores mais importantes de armas importantes para Israel. Para que haja pressão máxima sobre as principais capacidades de armamento de Israel, esses países teriam que estar envolvidos em um embargo de armas", disse Hussain.

Algumas nações europeias interromperam o fornecimento de armamentos ou suspenderam as licenças de exportação. Entre elas estão a França, a Espanha e o Reino Unido, embora suas contribuições sejam inferiores a 0,1% do consumo total de Israel. No entanto, um estudo dos dados comerciais do Reino Unido, citado pelo jornal britânico The Guardian em maio, descobriu que o país enviou a Israel milhares de itens militares, apesar da proibição de exportação.