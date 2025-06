Incêndio em hospital deixa mortos e dezenas de feridos na Alemanha

Ao menos três pessoas morreram em um incêndio que atingiu um hospital na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, na madrugada deste domingo (1º). As vítimas tinham 84, 85 e 87 anos, segundo informou a polícia alemã na tarde de domingo. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, 16 delas gravemente. Um paciente segue em estado crítico.

O incêndio começou pouco depois da meia-noite na ala geriátrica, no térreo do Hospital Marien, localizado no bairro de Hohenfelde. O fogo se espalhou rapidamente para o primeiro andar e a fumaça tomou conta de todos os andares do edifício, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros.

Um contingente de 160 profissionais do serviço de emergência foi mobilizado para controlar as chamas.