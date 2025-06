Polônia: boca de urna não indica vencedor em eleição presidencial

País dividido

Na Polônia, o presidente tem mandato de cinco anos e possui amplos poderes, incluindo representar o país no exterior, definir a política externa, nomear o primeiro-ministro e o gabinete, além de atuar como chefe das forças armadas em caso de guerra.

Ewa Marciniak, socióloga e diretora do instituto de pesquisas CBOS, disse que o resultado da pesquisa de boca de urna mostra "como a Polônia está dividida".

O resultado da votação terá impacto decisivo para o país, que é membro da União Europeia e da Otan.

Uma vitória do pró-europeu Trzaskowski, que pertence à Coalizão Cívica do primeiro-ministro Donald Tusk, permitiria a Tusk avançar com sua agenda reformista.

Nawrocki, por sua vez, vem do partido nacionalista conservador Lei e Justiça (PiS), assim como o atual presidente Duda, que bloqueou muitos projetos legislativos do governo com seu poder de veto.