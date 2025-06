Trump retira nomeação de aliado de Musk para comando da Nasa - Decisão é anunciada um dia após a saída do chefe da SpaceX do governo. Segundo "New York Times", Trump decidiu remover Jared Isaacman após descobrir doações dele para democratas.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou a nomeação do empresário bilionário do setor de tecnologia Jared Isaacman para o cargo de diretor da Nasa "após uma análise minuciosa de associações anteriores".

Ao assumir o cargo em janeiro, Trump propôs Isaacman, um associado próximo do chefe da SpaceX, Elon Musk, para suceder Bill Nelson no comando da agência espacial, que deixou o cargo no final da presidência de Joe Biden.

A nomeação de Isaacman já tinha sido aprovada por uma comissão do Senado, e ele seria sabatinado pelos senadores na próxima semana, de acordo com a imprensa.