Barrar refugiados na fronteira é ilegal, decide corte alemã

A decisão é um revés para o chefe de governo alemão, chanceler federal Friedrich Merz, que fez do combate à imigração irregular uma de suas principais promessas de campanha. O líder conservador, que foi empossado no cargo em maio, tem orientado as forças policiais do país a barrar quem tentar cruzar ilegalmente a fronteira, mesmo que essas pessoas peçam asilo.

O veredito da corte foi emitido durante a análise do caso de três cidadãos da Somália – dois homens e uma mulher – que tentaram entrar na Alemanha e foram enviados de volta à Polônia no dia 9 de maio. Segundo o tribunal, a rejeição burlou etapas legais e violou o direito ao asilo.

Os cidadãos somalianos haviam pegado um trem da Polônia até a Alemanha e foram barrados pela Polícia Federal na cidade fronteiriça de Frankfurt an der Oder, em Brandemburgo.

Apesar de terem dito que queriam pedir asilo na Alemanha, os três foram devolvidos para a Polônia no mesmo dia. A polícia justificou a ação argumentando a Polônia é considerada um país considerado seguro.

Governo diz que vai continuar barrando imigrantes irregularess

Chefe do Ministério do Interior, Alexander Dobrindt disse nesta segunda-feira que a decisão do tribunal só valia para o caso específico dos cidadãos somalianos e que o governo vai manter sua política de migração e seguirá barrando imigrantes irregulares.