Como a Suíça prevê deslizamentos de terra?

Isso inclui o mapeamento do terreno e o monitoramento contínuo de chuvas, do derretimento do permafrost (um tipo de solo congelado composto por vários sedimentos), dos níveis de água subterrânea, das mudanças tectônicas e da movimentação do solo.

Esses dados permitem que as autoridades mantenham mapas de risco de desastres em todo o país.

"Toda comunidade na Suíça que é afetada por um desastre possui um mapa de risco. Eles são exigidos pelo governo federal para as áreas onde as pessoas vivem", diz Brian McArdell, geomorfologista do Instituto Federal Suíço para Pesquisa de Florestas, Neve e Paisagem (WSL, na sigla em alemão).

No caso de Blatten, as autoridades emitiram alertas após um deslizamento de rochas nas proximidades desestabilizar a geleira Birch. Combinado com o aumento das temperaturas no verão, a geleira se rompeu. Uma massa de gelo, sedimentos e lama desceu a montanha em direção ao vilarejo.

"Quando você joga uma rocha sobre o gelo, o que acontece é liquefazer parte dele", explica Daniel Farinotti, glaciologista da ETH Zurich. "O gelo derrete e isso lubrifica tudo".

O deslizamento de terra de Blatten foi particularmente raro. "O tamanho, a quantidade de material que foi deslocado para lá, não é algo que se vê todos os dias, nem todos os anos, nem todas as décadas na Suíça. É uma espécie de evento histórico", diz Farinotti.