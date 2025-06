Como bilionários tentam influenciar a política da França

Rérolle confirmou no seu depoimento que o documento era genuíno – mas o chamou de "desatualizado". De acordo com o documento, eles planejam gastar 150 milhões de euros em dez anos para combater o islamismo, a imigração e a ideologia de gênero, e trabalhar para vencer as eleições presidenciais e parlamentares de 2027. Segundo ele, o líder do RN, Jordan Bardella, e a candidata à presidência do RN, Marine Le Pen, são "figuras de confiança" nesse esforço.

"É um problema para a democracia quando os bilionários intervêm na vida política dessa forma", diz Cadalen, e ele não está se referindo apenas a Stérin. Na França, 11 bilionários possuem 80% da imprensa diária. Suas estações de televisão e rádio são responsáveis por mais da metade de todos os espectadores e ouvintes.

Vincent Bolloré também está no centro das atenções. Ele é o acionista majoritário de um grupo de logística e comunicação que leva seu nome. Bolloré, explica Cadalen, exerce "grande influência por meio de seu canal de notícias Cnews, da estação de rádio Europe 1, do jornal semanal JDD e da organização de pesquisas de opinião CSA. Juntos, esses meios de comunicação têm influência e disseminam opiniões do espectro de direita que outros meios de comunicação adotam".

Isso nunca aconteceu antes dessa forma, diz Abel François, professor de Economia Política da Universidade de Estrasburgo. "Os bilionários costumavam comprar veículos de mídia, por exemplo, para fazer com que os políticos os favorecessem em licitações públicas", diz ele à DW. "Hoje, eles querem disseminar uma determinada ideologia." Oficialmente, Bolloré afirma não ter influência sobre o conteúdo de sua mídia. Um pedido de entrevista da DW enviado para ele ficou sem resposta – assim como outro para Périclès.

Concentração da mídia

A concentração de mercado da mídia tem consequências de longo alcance. "Há uma certa autocensura entre os jornalistas com relação a esses bilionários. Afinal de contas, você pode estragar tudo com um futuro empregador em potencial", diz Amaury de Rochegonde, jornalista de negócios da revista semanal Stratégies e da estação de rádio RFI.