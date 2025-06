Merz pressiona Netanyahu por mais ajuda humanitária para a Faixa de Gaza

O chanceler alemão enfatizou que seu governo continua a considerar uma solução negociada de dois Estados como a melhor oportunidade para israelenses e palestinos conviverem pacificamente.

UE eleva tom com Israel

Merz endureceu o tom do governo alemão em relação a Israel nas últimas semanas. A demanda do chanceler federal alemão vem num momento de crescentes críticas internacionais às ações de Israel na Faixa de Gaza. Segundo as Nações Unidas, toda a população da densamente povoada faixa costeira está ameaçada pela fome.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou na quarta-feira passada, em entrevista exclusiva à TV Globo, que "a autoridade moral de Israel está a desaparecer, porque o que justificou a sua legítima defesa já não está mais justificado".

É "simplesmente um ataque massivo a populações civis indefesas sem nenhuma justificativa", afirmou. Também a alta representante da União Europeia (UE) para as Relações Exteriores e a Política de Segurançal, Kaja Kallas, afirmou na semana passada que a situação humanitária em Gaza é intolerável, acusando Israel de ataques contra civis que "vão para além do que é necessário".

as (Efe, AFP, Lusa)