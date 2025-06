O passado obscuro de Nawrocki, novo presidente da Polônia

Nawrocki fez campanha sob o lema "Primeiro a Polônia, primeiro os poloneses". Aos eleitores, apresentava-se como um homem "de carne e osso" que ascendeu por mérito próprio. "Eu sou um de vocês, sou a sua voz", repetia com frequência em comícios. Fã assumido do presidente americano Donald Trump, ele viajou a Washington no início de maio para tirar uma foto ao lado dele no Salão Oval.

Assim como seu mentor Kaczynski, Nawrocki vê a União Europeia como uma ameaça à soberania da Polônia e é crítico ferrenho do acordo verde e do pacto migratório da UE – mas evita usar a palavra "Polexit". Durante a campanha eleitoral, por vezes recorreu a um discurso hostil à Alemanha e até acusou Tusk de ser um "criado" do país vizinho. E, diferentemente de Tusk, Nawrocki vê a ajuda internacional à Ucrânia com ceticismo.

Passado hooligan

Nawrocki tem no boxe amador uma de suas paixões. Na juventude, conquistou alguns sucessos na categoria peso-pesado. A mídia polonesa o acusa de ter mantido, no passado, contatos com a cena dos hooligans e com o submundo do crime. Ele próprio admitiu ter participado de pelo menos uma pancadaria entre torcedores de dois times de futebol, pela qual vários participantes foram condenados – Nawrocki, no entanto, não foi identificado à época.

O político, que na juventude chegou a trabalhar como segurança particular, foi acusado ainda de ter acompanhado prostitutas até o luxuoso Grand Hotel em Sopot, segundo o portal de notícias ONET. Ele também teria se apropriado indevidamente de um apartamento municipal. O futuro presidente rejeita as acusações, classificando-as como difamação.

"Nawrocki não tem nem os pré-requisitos morais, nem a competência técnica para se tornar chefe de Estado", afirma Dudek, que presidiu o Conselho do IPN entre 2010 e 2016, antes da chegada do PiS ao poder.