UE e Reino Unido querem reduzir teto do preço do petróleo russo - Países europeus pedem redução no valor que a Rússia recebe pelo petróleo comercializado legalmente por via marítima. A proposta, porém, parece enfrentar resistência do governo dos Estados Unidos.A União Europeia (UE) e o Reino Unido pressionam por uma redução do limite imposto ao preço do petróleo russo – uma sanção econômica tida como essencial em meio às punições impostas contra a Rússia por sua guerra de agressão na Ucrânia.

O teto do preço, atualmente fixado em 60 dólares (R$ 343) por barril de petróleo, está em vigor desde dezembro de 2022. Suas disposições impedem que serviços de transporte e empresas de seguros dos países do G7 - grupo que reúne potências democráticas - e dos Estados-membros da UE sejam fornecidos para o trânsito de petróleo russo, a menos que seja vendido no nível do limite de preço ou abaixo desse limite.

A UE trabalha atualmente em um 18º pacote de sanções contra a Rússia, tendo divulgado seu 17º pacote no início desta semana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou que a UE e o Reino Unido esperam convencer seus parceiros do G7 a reduzir o limite do preço do petróleo como medida a ser tomada no próximo pacote.