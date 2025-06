Ultradireita europeia saúda vitória de Nawrocki na Polônia

Os presidentes poloneses têm alguma influência sobre a política externa e de defesa e exercem poder de veto sobre a legislação.

As reformas planejadas por Tusk, um ex-presidente do Conselho Europeu que já foi premiê polonês e retornou ao poder em 2023, foram impedidas por repetidos vetos do atual presidente Andrzej Duda, que, como Nawrocki, é ligado ao oposicionista e ultraconservador Partido Lei e Justiça (PiS).

Durante seu tempo no governo, o PiS esteve em conflito com Bruxelas devido à sua reforma judicial. Também criou atritos com Berlim ao exigir trilhões de euros em reparações pela Segunda Guerra Mundial.

Um admirador do presidente americano, Donald Trump, Nawrocki está comprometido com o slogan "Polônia em primeiro lugar", rejeita a política climática e o pacote migratório da UE e é contrário à ajuda à Ucrânia.

Muitos apoiadores de Nawrocki dizem que querem restrições mais rígidas à imigração e defendem valores sociais conservadores e mais soberania para o país dentro da União Europeia.

