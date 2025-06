Zelensky comemora 'ataque brilhante' que destruiu 41 aviões russos

Além disso, a Ucrânia vai defender que o ponto de partida para as negociações sobre o território seja a atual linha de frente de seu exército.

Além de um "um cessar-fogo completo e incondicional", Zelensky também vai pedir o retorno de "prisioneiros e crianças sequestradas".

Essas propostas dificilmente serão aceitas por Putin. Moscou afirmou ter formulado seus próprios termos de paz, mas se recusou a divulgá-los antecipadamente.

Em junho do ano passado, ele apresentou exigências iniciais que obrigavam a Ucrânia a renunciar à entrada na Otan e a retirar suas tropas de todas as áreas dos quatro territórios ucranianos reivindicados pela Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a exigir que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz e ameaçou retirar seu apoio caso isso não aconteça.

Segundo Keith Kellogg, enviado de Trump, ambas as partes deverão apresentar documentos com suas propostas de paz durante as conversas na Turquia. No entanto, mesmo após três anos de guerra intensa, Moscou e Kiev continuam em lados opostos do espectro diplomático.