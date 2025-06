Alemanha registra alta recorde de casos de racismo e sexismo

As buscas por ajuda dizem respeito principalmente ao trabalho diário. As mulheres frequentemente sofrem assédio sexual: gestos obscenos, olhares intrusivos, além de toques indesejados e emails com conotações sexuais.

Elas também enfrentam desvantagens quando se trata de promoções se estiverem grávidas ou ao retornarem ao trabalho após a licença-maternidade. Muitas vezes, elas não têm as mesmas oportunidades de emprego. Isso é especialmente verdadeiro para as mulheres muçulmanas que usam véus, cujas candidaturas são frequentemente rejeitadas pelos empregadores.

Mesmo emprego, menor salário

Além disso, as mulheres na Alemanha ainda recebem em média 16% menos do que os homens no trabalho. Os principais motivos para essa disparidade salarial são o trabalho de meio período e o exercício de profissões essenciais, porém menos bem remuneradas, como a enfermagem.

Mas, mesmo quando as mulheres fazem exatamente o mesmo trabalho, pode haver menos dinheiro em seus contracheques no final do mês. Como no caso de Astrid Siems-Knoblich, que, como prefeita de Müllheim, no estado de Baden-Württemberg, ganhava menos do que seu antecessor e seu sucessor – o que a levou a entrar com uma ação judicial, da qual saiu vencedora.

"Não fiz isso apenas por mim, mas por todas as mulheres que também são afetadas por essa discriminação", relatou Siems-Knoblich no relatório anual da Agência de Antidiscriminação. "A igualdade salarial é, em última análise, um direito fundamental, e ninguém em nosso país deve se furtar de reivindicar seus direitos fundamentais."