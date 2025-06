Apenas 40 países respeitam plenamente os direitos civis

OBrasil, junto com outros 34 países, foram classificados na terceira categoria, a "limitada", representando 12,9% da população mundial. Segundo o relatório, em países nessa categoria organizações da sociedade civil são assediadas, e a polícia frequentemente usa violência contra manifestações.

Já a sociedade civil é considerada "reprimida" em 51 países, incluindo Argélia, México e Turquia, onde os governos monitoram, prendem ou matam críticos e exercem censura, segundo os dados.

Por último, 29 países são classificados como "fechados", representando cerca de 29,9% da população mundial. Segundo a organização, esses países, incluindo aRússia, são caracterizados por uma "atmosfera de medo", em que a crítica ao governo ou ao regime é severamente punida.

Liberdade pode ser reconquistada

Apesar do cenário preocupante, o relatório mostra que os direitos de liberdade também podem ser reconquistados, com organizações e ativistas ao redor do mundo cada vez mais recorrendo a ações judiciais e litígios estratégicos para promover o progresso social e ambiental.

"Se quisermos proteger ademocracia em todo o mundo, precisamos começar pela sociedade civil. Ela é a chave", disse a presidente da organização. "Sem uma sociedade civil livre, não pode haver democracia vibrante nem compromisso com maior justiça."