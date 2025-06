Carla Zambelli deixa o Brasil dias após condenação pelo STF - Condenada a 10 anos de prisão pelo STF por invasão de sistema do CNJ, deputada bolsonarista afirmou que está na Europa, onde supostamente fará tratamento para problema de saúde.A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nesta terça-feira (03/06) que deixou o Brasil e está na Europa. O anúncio ocorre 20 dias após a parlamentar bolsonarista ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda de mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com a saída, Zambelli seguiu o exemplo do deputado de extrema direita Eduardo Bolsonaro, que também deixou o Brasil em março.

Durante entrevista ao canal Auriverde, no YouTube, a parlamentar disse que sua saída do país ocorreu inicialmente para tratar um problema de saúde. No entanto, Zambeli também alegou ser alvo de "perseguição judicial".

"Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Vim, a princípio, buscar um tratamento médico, e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo", afirmou. "Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia. Estou muito tranquila quanto a isso."