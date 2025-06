Colômbia: Encontrado DNA de povo que desapareceu sem deixar vestígios

Uma segunda migração do norte

Em vez dos antigos caçadores-coletores, um grupo completamente diferente chegou à região há cerca de 2.000 anos. Esses novos colonos vieram da América Central e trouxeram consigo não apenas uma genética distinta, mas também importantes inovações culturais, como a cerâmica e, provavelmente, os idiomas chibcha, ainda falados em partes da América Central.

Ao contrário de seus predecessores, esses novos habitantes deixaram vestígios genéticos visíveis até a chegada dos europeus no século 16, desenvolvendo a cultura muisca que os conquistadores encontraram ao chegarem.

"Além de avanços tecnológicos como a cerâmica, os povos dessa segunda migração provavelmente também trouxeram as línguas chibcha para o que hoje é a Colômbia", disse Andrea Casas-Vargas, pesquisadora da Universidade Nacional da Colômbia e coautora do estudo.

O que torna essa descoberta excepcional é a raridade do fenômeno. "O desaparecimento completo dos vestígios genéticos da população original é algo incomum, especialmente na América do Sul", enfatizou Casas-Vargas. Em outras regiões do continente, como os Andes e o Cone Sul [região da América do Sul que inclui Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e o sul do Brasil], foi possível observar uma forte continuidade genética que durou longos períodos, mesmo quando as grandes mudanças culturais estavam ocorrendo.

Nesse sentido, o estudo levanta questões preocupantes: o que teria causado o desaparecimento completo da primeira população? Os pesquisadores não especulam sobre as causas, embora conflitos ou doenças possam estar entre as possíveis explicações. É um mistério que outras pesquisas terão que desvendar no futuro.