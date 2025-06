Governo da Holanda fica à beira do colapso após partido de Wilders deixar coalizão

A proposta não agradou Wilders, que disse ter a percepção de que seus parceiros não estavam dispostos a apoiar a implementação imediata das medidas. Uma nova reunião ocorreu na manhã desta terça-feira, mas, 15 minutos depois, Wilders escreveu numa rede social que o PVV estava deixando a coalizão.

Parlamento fragmentado

O partido de Wilders venceu a eleição de novembro de 2023, tornando-se a maior bancada do parlamento, com uma campanha eleitoral centrada em promessas de restringir a imigração, mas não tinha maioria para governar sozinho.

Após vários meses de negociações, em julho de 2024, Wilders chegou a um acordo com três partidos de direita para formar um governo sem a participação dele – o acordo só foi possível porque Wilders renunciou a qualquer cargo. Porém, o governo deveria implementar a política migratória "mais rigorosa" que o país já viu.

O governo, com cinco ministros do PVV, era liderado por Dick Schoof, um funcionário público de carreira sem filiação partidária e ex-chefe da espionagem, e logo entrou em conflito com a União Europeia devido à política migratória.

As pesquisas eleitorais colocam o PVV no mesmo patamar da aliança entre o Partido Verde e o Partido Trabalhista, que hoje é o segundo maior grupo no parlamento. O partido liberal VVD, tradicional na política holandesa, também está bem posicionado nas sondagens, indicando que uma nova eleição seria muito disputada.