Marina x Senado é civilização versus barbárie - Senadores ogros não desprezam só as mulheres, eles odeiam proteção ambiental e consciência climática - tudo que Marina Silva representa.Não sei se foi responsabilidade profissional ou masoquismo, mas, semana passada, depois de ler sobre os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, no Senado, me dei uma missão inglória: assistir à tal audiência na íntegra.

Marina havia sido convidada a dar explicações sobre o projeto de criação de reservas marítimas no norte do país na Comissão de Infraestrutura do Senado. Por mais de duas horas e meia, ela explicou calmamente a importância das reservas, e também deu uma aula didática sobre economia e sustentabilidade, falou sobre a necessidade urgente de proteger os biomas brasileiros e combater as mudanças climáticas. Até que, em certo momento, ela passou a ser destratada e desrespeitada por senadores ogros do agro que deveriam pedir licença antes de falar com alguém como Marina Silva, uma das maiores autoridades em meio ambiente do mundo.

Em uma das cenas mais revoltantes, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cortou o som do microfone de Marina, em uma cena de silenciamento literal. Ele ainda falou para a ministra "se pôr no seu lugar".