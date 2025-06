Monte Etna: 5 fatos sobre o vulcão mais ativo da Europa

Embora o vulcão expila lava ininterruptamente há centenas de séculos, os vulcanologistas conseguem identificar novas erupções pelo menos uma ou duas vezes por ano.

De acordo com o INGV, o Monte Etna se encontra em estado de atividade persistente, com "liberação contínua de gases, que pode evoluir para atividade estromboliana de baixa energia".

O termo "estromboliana" descreve um tipo de erupção causada pela expansão de gás que ejeta coágulos de lava incandescente em um ciclo de pequenas erupções quase contínuas.

O Etna também é propenso a "erupções terminais e subterminais" em crateras no topo do vulcão ou próximas a ele, e "erupções laterais e excêntricas" em crateras ao longo das encostas do vulcão.

Que ameaças o Etna pode representar?

Poucas pessoas vivem a menos de 5 ou 10 quilômetros do Monte Etna, enfrentando a ameaça constante de detritos e poeira, mesmo nas menores erupções.