Operação Teia de Aranha causa danos irreparáveis no arsenal estratégico de Putin

Os repetidos ataques ucranianos à base aérea de Engels, a principal para bombardeiros estratégicos russos com capacidade nuclear, perto da cidade de Saratov, à margem do rio Volga, levaram Moscou a realocar os bombardeiros para outras bases mais distantes do conflito.

Uma delas foi Olenya, na península ártica de Kola, de onde Tu-95s voaram em várias missões para lançar mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia. Vários bombardeiros em Olenya aparentemente foram atingidos pelos drones ucranianos no domingo, de acordo com analistas que estudaram imagens de satélite antes e depois do ataque.

A Ucrânia disse que 41 aeronaves – Tu-95s, Tu-22Ms e A-50s – foram danificadas ou destruídas no domingo no ataque que, segundo a Ucrânia, vinha sendo preparado há 18 meses, no qual enxames de drones saíram de contêineres carregados em caminhões que estavam estacionados perto de quatro bases aéreas.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, foi informado sobre o ataque, que representou um nível de sofisticação que Washington nunca havia visto antes, disse uma autoridade sênior da defesa sob condição de anonimato.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque incendiou vários aviões de guerra em bases aéreas na região de Irkutsk, no leste da Sibéria, e na região de Murmansk, no norte, mas ressaltou que os incêndios foram extintos.

A pasta disse ainda que a Ucrânia também tentou atacar duas bases aéreas no oeste da Rússia, assim como outra na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, mas que esses ataques foram repelidos.