Oposição liberal derrota conservadores em eleição na Coreia do Sul - Lee Jae-myung será empossado para mandato de cinco anos assim que resultado for validado pela comissão eleitoral. Ele desbancou conservador aliado de Yoon Suk Yeol, que sofreu impeachment após tentar impor lei marcial.O oposicionista Lee Jae-myung, do Partido Democrático, é o novo presidente eleito da Coreia do Sul, anunciou a imprensa do país nesta terça-feira (03/06). Ele deve ser empossado para um mandato de cinco anos já no dia seguinte, assim que o resultado for ratificado pela comissão eleitoral.

Lee, que tem uma agenda liberal, desbancou o principal candidato conservador, o ex-ministro do Trabalho Kim Moon Soo. O adversário, que serviu no governo do presidente deposto Yoon Suk Yeol, reconheceu a derrota.

Com 99,2% dos votos contados na madrugada de quarta-feira (horário local), Lee liderava a apuração com 49,3% dos votos. Pesquisas de boca de urna das principais emissoras de TV sul-coreanas também indicavam vitória do candidato. Quase 80% dos eleitores foram às urnas – a maior taxa de comparecimento desde 1997.