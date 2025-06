"Schindler indiana": a princesa que salvou judeus e desafiou os nazistas - Filha de um marajá e vivendo abertamente em uma relação homossexual na Alemanha do início do século 20, Catherine Duleep Singh usou sua influência e recursos para ajudar famílias judias a escapar do Holocausto.Nos anais da história da Segunda Guerra Mundial, poucos esperariam que uma princesa sikh de origem indiana, oriunda de uma família real destronada, resistisse discretamente à Alemanha nazista e vivesse abertamente com uma parceira homossexual muito antes de os direitos LGBTQ+ serem reconhecidos – e muito menos aceitos.

No entanto, foi exatamente isso que a princesa Catherine Hilda Duleep Singh fez.

Filha do último marajá do Império Sikh, no subcontinente indiano, Catherine abriu seu próprio caminho e desafiou as normas sociais.