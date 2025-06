Volkswagen: 20 mil aderem a demissão voluntária na Alemanha - Em crise, automobilística planeja cortar 35 mil postos até 2030 - o equivalente a quase 27% de toda a sua força de trabalho no país. Matriz alemã sofre com altos custos e baixa demanda por veículos elétricos.A diretoria da Volkswagen na Alemanha anunciou nesta quarta-feira (03/06) a adesão de cerca de 20 mil funcionários a um programa de demissão voluntária até 2030. Com isso, a maior automobilística da Europa está mais próxima de cumprir a meta de eliminar 35 mil postos de trabalho no país – hoje, a matriz alemã emprega 130 mil.

Após longas negociações, a VW chegou a um acordo com sindicalistas para melhorar o caixa. Os cortes serão viabilizados principalmente mediante acordos de aposentadoria precoce e programas de demissão voluntária, inclusive para funcionários jovens. A empresa também está oferecendo a redução da jornada semanal a funcionários próximos da aposentadoria.

"As primeiras medidas do acordo 'Futuro Volkswagen' estão em vigor, e nós estamos no rumo certo", disse Gunnar Kilian, chefe do departamento de pessoal. "Com avanços mensuráveis nos custos de fábrica em Wolfsburg e com a redução de pessoal de forma socialmente responsável apenas nas seis unidades da Volkswagen na Alemanha, estamos acelerando nossa transformação."