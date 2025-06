20 mil são evacuados de Colônia por causa de bombas da 2ª Guerra - Colônia sofreu uma das maiores evacuações de sua história após autoridades encontrarem três bombas americanas. Museus, hotéis, escolas e linhas de trem foram afetados.Cerca de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade alemã de Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, para que autoridades pudessem desativar com segurança três bombas da Segunda Guerra Mundial, numa das maiores evacuações na história da cidade desde o fim do conflito, segundo a prefeitura.

A ordem de evacuação, válida a partir das 8h desta quarta-feira (04/06) para um raio de mil metros, afetou boa parte do centro antigo da cidade. A zona de exclusão incluiu o centro histórico de Colônia, 58 hotéis, várias escolas, um hospital, casas de repouso, creches, além de empresas e locais para eventos. Grande parte da administração da cidade também teve que ser evacuada, assim como os estúdios da emissora de TV alemã RTL.

Dois abrigos foram montados para moradores afetados que não tinham alternativas de acomodação. Alguns casamentos que ocorreriam na Prefeitura de Colônia, que também estava dentro da zona de exclusão, tiveram que ser realizados na região sul da cidade.