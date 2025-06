A busca desesperada de palestinos por comida em Gaza

Isso significa que eles não podem comprar muita coisa nos mercados, onde os preços dispararam. Moradores dizem que parte da ajuda humanitária que entrou recentemente em Gaza foi saqueada por pessoas desesperadas e famintas, e que outras estão vendendo alimentos a preços inflacionados.

Israel não permite a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza desde que iniciou a guerra contra o Hamas após os ataques terroristas de outubro de 2023, então a DW frequentemente precisa recorrer a conversas telefônicas com os moradores de Gaza.

"Política planejada de privação"

Os moradores no norte da Faixa de Gaza também acompanham horrorizados as notícias sobre as mortes quase diárias de pessoas que tentam chegar a centros de distribuição de alimentos no sul. Esses postos são administrados por uma empresa privada israelense-americana chamada Fundação Humanitária de Gaza (GHF) e protegidos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

As Nações Unidas e organizações de ajuda humanitária criticam esse sistema de distribuição com o argumento de que ele é incapaz de atender às necessidades dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e permitiria a Israel usar os alimentos como meio de controle sobre a população.

Não há pontos de distribuição no norte de Gaza. Para quem vive no norte, ir até o sul para buscar comida seria muito longe e perigoso.