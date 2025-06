Ameaça inesperada afeta satélites Starlink de Elon Musk - Pico de tempestades solares somado ao boom de satélites em óbita diminuem a vida útil e levam a uma reentrada recorde dos aparelhos da SpaceX na Terra. Fenômeno preocupa diante do aumento do lixo espacial.Erupções solares estão reduzindo a vida útil de milhares de satélites que orbitam a Terra, em especial dos 7 mil aparelhos Starlink, da SpaceX – empresa do bilionário Elon Musk.

A quantidade inédita de satélites lançados na atmosfera e o pico de atividade solar severa observado em 2024 levaram a uma reentrada recorde de equipamentos espaciais na atmosfera terrestre.

Os achados são de Denny Oliveira, pesquisador do Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa, e da Universidade de Maryland, e foram divulgados pelo site de notícias científicas New Scientist.