As afinidades e as diferenças no "bromance" de Lula e Macron - Presidente brasileiro desembarca em Paris com agenda de sintonia com francês em temas como reforma da ONU e guerra em Gaza. Mas também uma persistente pedra no sapato: a rejeição francesa ao acordo Mercosul-UE.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Paris nesta quarta-feira (04/06) para uma visita de Estado à França, marcando mais um novo capítulo na sintonia pessoal com seu homologo do país europeu, Emmanuel Macron, com quem demonstra afinidade em temas de defesa, mas diferenças aparentemente irreconciliáveis em livre-comércio.

A viagem também marca a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos — a última foi realizada por Dilma Rousseff, em 2012. Essa será também pelo menos a oitava vez que Macron e Lula se encontram desde 2021.

O primeiro encontro ocorreu quando o petista ainda nem sequer havia voltado à Presidência. Na ocasião, Lula foi recebido com honras em Paris por Macron, num claro gesto de desafio do francês a Jair Bolsonaro, com quem mantinha uma relação hostil. Após o retorno e Lula ao Planalto, o petista e Macron ainda se encontrariam em cúpulas e conferências internacionais.