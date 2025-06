Falta de chuva acende alerta para economia alemã

Se não chover logo, a agricultura será uma das áreas mais afetadas. "O que realmente colocaria as plantas sob estresse seria uma seca no início do verão, quando os frutos começam a se formar", alerta Meike Mieke, da associação de agricultores do estado de Brandemburgo. A previsão do Serviço Meteorológico Alemão não é animadora — o órgão prevê que a umidade do solo continuará diminuindo.

Há ao menos um alento no atual cenário, que é a queda no consumo de água registrado nas últimas décadas. Na Alemanha, quando mais de 20% da água que se regenera naturalmente ao longo de um ano é utilizada, o país entra em situação de estresse hídrico. Em 2022, último dado disponível, pouco menos de 10% do recurso foi usado.

O problema dos baixos níveis de água

A maior parte desse volume é utilizada pelo setor energético. Em 2022, 6,6 bilhões de litros de água foram desviados de rios para resfriar usinas termelétricas, de acordo com o Escritório Federal Alemão de Estatística – água que é devolvida à natureza praticamente inalterada, segundo os dados oficiais. Mas se o nível dos rios está baixo, a geração dessas usinas é afetada, como ocorreu na seca extrema do verão de 2018.

Com a transição energética na Alemanha, cada vez mais usinas térmicas estão sendo desativadas, diminuindo essa dependência. "A transformação da matriz energética para fontes renováveis significa que, em meados deste século, dificilmente teremos necessidade de resfriamento", afirma Bernd Kirschbaum, da Agência Federal Alemã do Meio Ambiente. Uma das vantagens da energia verde é que as usinas solares e eólicas não precisam ser resfriadas..

Em segundo lugar no consumo está o abastecimento de água potável. Grande parte é destinada ao setor industrial: cerca de 5 bilhões de litros de água de rios e lençóis freáticos vão para as indústrias química e metalúrgica e para a produção de papel. Neste caso, a maior parte da água é utilizada para resfriamento. Há ainda uma necessidade crescente de água para refrigerar centros de servidores de computadores.