Ministério do Trabalho autua BYD por trabalho escravo na Bahia

O que diz a BYD

Em nota publicada pela coluna de Leonardo Sakamoto, do portal UOL, a BYD disse que vai contestar os autos de infração e provar sua integridade e inocência. "A BYD Auto Brasil reafirma seu compromisso inegociável com os direitos humanos e trabalhistas, com respeito incessante à legislação brasileira, e discorda da decisão do Ministério do Trabalho e Emprego relacionada à atuação de colaboradores de empresas terceirizadas", diz.

Em outubro de 2024, o MPT iniciou a fiscalização das condições de trabalho na fábrica da BYD em Camaçari, após receber uma denúncia anônima. Quando o incidente se tornou conhecido, a BYD anunciou a rescisão de um contrato com a terceirizada Jinjiang Group e declarou que "não tolera desrespeito à lei brasileira ou à dignidade humana".

A terceirização é legal no Brasil, mas a empresa que contrata os serviços de uma terceirizada precisa garantir as condições de trabalho dos terceirizados quando o serviço for prestado em suas dependências ou em local por ela designado.

Ministério Público move processo judicial contra a BYD

No final de maio, o Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou que ingressou com uma ação civil na Justiça contra a BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas. O processo também se estende às empresas de construção China JinJiang Construction Brazil e Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil (atualmente designada Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil), que prestavam serviços exclusivos para a BYD no Brasil.