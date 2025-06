Museu em Amsterdã exibe camisinha de quase 200 anos

"Ele mostra tanto o lado lúdico quanto o lado sério da saúde sexual", disse o museu sobre o preservativo. Naquela época da história, a busca pelo prazer coexistia com o medo de infecções sexualmente transmissíveis, especialmente a sífilis, e de gravidez indesejada.

O desenho no preservativo mostra uma freira sentada com as pernas abertas diante de três clérigos, apontando o dedo para um deles. "Os homens levantam suas batinas e demonstram sua excitação. As palavras Voilà mon choix (Aqui está minha escolha) o tornam uma paródia tanto do Julgamento de Páris, da Antiguidade clássica, quanto do celibato", diz o museu.

No Julgamento de Páris, o príncipe troiano Páris teve que decidir qual entre três deusas – Hera, Atena ou Afrodite – era a mais bela. Cada uma lhe ofereceu um presente, e Páris escolheu Afrodite.

O preservativo foi comprado por 1.000 euros num leilão em Haarlem, em novembro passado, e é o primeiro na coleção do museu holandês. Sua aquisição só foi divulgada agora, coincidindo com a abertura, nesta terça-feira, de uma exposição temporária de gravuras, desenhos e fotografias relacionadas à prostituição e à sexualidade que ficará aberta até o final de novembro.

