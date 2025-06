UE inicia processo disciplinar contra Áustria por déficit excessivo - Viena terá de negociar com Bruxelas plano para reconduzir sua dívida aos limites previstos pelo Pacto de Crescimento da UE. Economia austríaca deverá ser a única do bloco a encolher em 2025, alerta Comissão Europeia.A União Europeia (UE) deu início nesta quarta-feira (04/06) um processo disciplinar contra a Áustria em razão do alto déficit orçamentário do país, que viola as regras do bloco.

O processo aberto pela Comissão Europeia, o braço executivo do bloco europeu, obriga Viena a negociar um plano com Bruxelas para que sua dívida ou déficit – a diferença entre a receita e os gastos do governo – volte a patamares aceitáveis.

A Áustria atravessa uma série de dificuldades econômicas, com inflação em alta, queda na demanda do consumidor e uma recessão em curso. O país é o único Estado-membro da UE cuja economia deverá encolher este ano, segundo as previsões da Comissão Europeia.