União Europeia dá aval para Bulgária adotar o euro em 2026

A Bulgária é um caso atípico, pois vinculou sua moeda ao euro desde o início da proposta de união monetária europeia, em 1999, antes mesmo de entrar na UE. O país também possui baixos níveis de dívida pública — apenas 24,1% do PIB anual — bem abaixo do limite de 60% exigido.

A aprovação pela Comissão Europeia ocorre 18 anos após o país de 6,4 milhões de habitantes ingressar no bloco. A Bulgária é considerado o país mais pobre a integrar a União Europeia.

O primeiro-ministro búlgaro, Rossen Jeliazkov, celebrou a decisão.

"Mais um passo adiante no caminho da Bulgária rumo ao euro... Isso é resultado de anos de reformas, comprometimento e alinhamento com nossos parceiros europeus", disse ele em uma publicação no X.

"Graças ao euro, a economia da Bulgária se tornará mais forte, com mais comércio com os parceiros da área do euro, investimento estrangeiro direto, acesso a financiamento, empregos de qualidade e rendas reais", afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

"O relatório de hoje é um momento histórico para a Bulgária, a área do euro e a União Europeia", afirmou o comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis.