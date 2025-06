"Agentes descartáveis" engrossam fileiras do serviço secreto russo

Os achados devem servir de "alerta" para políticos europeus, pontua o professor de terrorismo e violência política do Instituto de Segurança e Assuntos Globais em Leiden, Bart Schuurman, que liderou o estudo.

Atentados contra a aviação

Segundo Schuurman, a Rússia não é só responsável por "danos significativos à infraestrutura de energia e telecomunicações", mas também por "ataques terroristas à aviação civil e ameaças a serviços públicos essenciais que poderiam pôr em risco milhares de pessoas".

A tentativa de provocar um incêndio dentro de um contêiner de transporte aéreo da empresa alemã de logística DHL pouco antes de ele ser carregado no avião mostra que as pessoas por trás da sabotagem assumiram o risco de matar pessoas. Outro avião da empresa que caiu na Lituânia e deixou um morto também estaria no radar das autoridades como suspeita de sabotagem, segundo noticiou a imprensa alemã no final de abril.

A Rússia hoje recorre a todas as táticas do serviço secreto, assim como o fez na época da Guerra Fria, afirma à DW Gerhard Conrad, que trabalhou no Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND). O objetivo é tanto provocar "incerteza na população" quanto "espionar alvos militares relevantes – isto é, da indústria de armas às instalações das Forças Armadas", pontua o ex-agente secreto.

Recrutamento de "agentes descartáveis"