Bolsonaro diz que enviou R$ 2 milhões para Eduardo nos EUA

"Vocês sabem que, lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$ 17 milhões e eu botei R$ 2 milhões na conta dele. Lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos, um de quatro e outro de um ano de idade, ele está lá fora, não quero que passe dificuldade", explicou.

Bolsonaro disse que tem orgulho do filho e do que ele tem feito, mas assegurou que não há trabalho algum ou "lobby" de Eduardo para tentar "sancionar quem quer que seja no Brasil". Ele diz que a atuação de Eduardo teria a ver com defesa da democracia, e não com a coação de autoridades.

Atuação contra ministros do STF

A investigação sobre Eduardo Bolsonaro foi iniciada após um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que suspeita que a atuação do deputado licenciado beneficiaria diretamente seu pai no Brasil.

Eduardo é suspeito de tentar influenciar o governo dos EUA e aliados do presidente americano, Donald Trump, a impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil.

A PGR também quer esclarecer se o ex-presidente estaria por trás das estratégias do filho para pressionar o STF.